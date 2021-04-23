Telegram-канал BYPOL признали экстремистским. Что теперь делать подписчикам

Telegram-канал BYPOL судом признан экстремистским. Но сообщение об этом распространила не пресс-служба суда, а МВД, пишет TUT.BY.

Такое решение, судя по скриншоту в официальном телеграм-канале милиции, было принято 22 апреля судом Железнодорожного района Гомеля на основании материалов проверки областного управления ГУБОПиК МВД. «Установлено, что в сообществе неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, публиковались клеветнические материалы о сотрудниках МВД для разжигания социальной вражды, а также распространяются экстремистские материалы, включённые в соответствующий республиканский список, — говорится в сообщении. — Большая часть информации в канале направлена на подрыв авторитета действующей власти и её представителей».

МВД предупреждает, что теперь за публикацию (репост) информации из этого канала предусмотрены административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

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Канал пока не внесён в Республиканский список экстремистских материалов.

Это не первый случай за последнее время. Так, экстремистскими каналами ранее признавали «Беларусь головного мозга», «МотолькоПомоги», а также ряд региональных каналов вроде «Гродно 97%», «Могилев 97%», «Бобруйск 97%», «Осиповичи для жизни» и «Бульвар Непокорённых».

Что теперь делать подписчикам?

Про экстремизм с точки зрения права говорится в Законе РБ «О противодействии экстремизму». Материалы признаются экстремистскими по решению суда. Как правило, решение можно обжаловать в течение 15 дней, после чего тот или иной вид информационной продукции добавляется в республиканский список экстремистских материалов.

От канала можно и не отписываться. Как нам пояснила ранее Наста Лойко, правозащитница Human Constanta, подписка не равна хранению. Однако если вы скачаете себе на телефон или компьютер материалы из канала, признанного экстремистским, это можно расценить как хранение экстремистских материалов.

Обратите внимание, что при просмотре медиафайлов в телеграм они могут сохраняться в памяти устройства. Чтобы такого не было, отключите «автозагрузку медиа»: нажмите на три полоски вверху слева, выберите «Настройки», потом «Данные и память» и зайдите в раздел «Автозагрузка медиа». Там можно указать, когда можно скачивать файлы. А чтобы очистить кэш, в том же разделе «Данные и память» зайдите в «Использование памяти» и нажмите «Очистить кэш Telegram».

Вариант для iOS: откройте «Настройки» — «Данные и память» — «Автозагрузка медиа». Можно либо полностью отключить автозагрузку, либо ограничить её только для отдельных типов файлов. Также здесь можно включить автоматическую очистку кэша в разделе «Использование памяти».

Нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность. За это может грозить административная ответственность согласно ч. 2 ст. 19.11 КоАП Республики Беларусь — штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (в редакции от 6.01.2021 года). Если вы индивидуальный предприниматель, то штраф составит от 50 до 100 базовых. На юридическое лицо накладывается штраф от 100 до 500 базовых. Также в законе упоминается административный арест и конфискация предмета административного правонарушения, а также орудия и средства совершения указанного нарушения.

Репосты из телеграм-канала лучше удалить. На сайте Human Constanta отмечается, что, «если ранее были опубликованы ссылки на канал или любые другие материалы с этого канала, это повлечёт за собой административную ответственность».

«Считается, что если на момент признания материала экстремистским он продолжает находиться в публичном доступе, то это тоже распространение», — объясняла юрист.