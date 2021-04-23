В пятницу, 23 апреля, в рамках шестого тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграл на выезде против мозырской «Славии». Случчане уступили мозырянам со счётом 1:3. Матч прошёл на стадионе «Юность» (Мозырь).

В первом тайме случчане пропустили быстрый гол на 9-ой минуте встречи. Нападающий хозяев Ислам Тлупов пробил по воротам Ильи Брановца (вратаря «Слуцка»), голкипер не смог зафиксировать мяч в своих перчатках и отбил его перед собой. На добивании успешно сыграл полузащитник мозырян Евгений Барсуков. 1:0 в пользу «Славии». Больше забитых голов в первом тайме не было.

Во втором тайме случчане получили гол из раздевалки на 49-ой минуте матча. С назначенного пенальти отличился полузащитник «Славии» Андрей Чухлей. 2:0 в пользу «Славии». Случчане смогли отыграть один мяч спустя три минуты. Удачная подача с углового флажка от полузащитника «Слуцка» Сергея Глебко пришлась точно на голову партнёра по команде нападающего Кирилла Вергейчика, который и стал автором гола. Футболисты «Славии» смогли отличиться в матче ещё раз на 75-ой минуте матча. Очередной назначенный пенальти реализовал нападающий хозяев поля Максим Слюсар. После финального свистка мозыряне отпраздновали победу со счётом 3:1.

Так же, на 90+2 минуте матча, с поля был удалён Алексей Бутаревич (полузащитник ФК «Слуцк»). Игрок получил вторую жёлтую карточку.

Прогноз «Кур'ера» на матч: «индивидуальный тотал „Слуцка“ больше 1.0» с коэффициентом 2.19 в матче сыграл с возвратом.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» продолжает располагаться на 11-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт дома. В соперниках — брестское «Динамо». Следите за анонсом!