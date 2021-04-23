ФК «Слуцк» сыграет на выезде против ФК «Славия» (Мозырь). Прогноз на матч

В пятницу, 23 апреля, в рамках шестого тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграет на выезде против мозырской «Славии». Матч пройдёт на стадионе «Юность» (Мозырь). Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 20:00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Славия» (Мозырь). Клуб из Мозыря после пяти сыгранных матчей в чемпионате очутился в подвале турнирной таблицы на пару со «Сморгонью». Клуб ещё не побеждал в национальном первенстве и «скатал» одну ничью с вышеупомянутой «Сморгонью» (1:1). Последний матч в пятом туре и вовсе был проигран безоговорочному лидеру турнира, действующему чемпиону — солигорскому «Шахтёру» со счётом 1:4.

Стоит признать, что команда начала сезон откровенно слабо и уже является аутсайдером с малым количеством забитых мячей и большим количеством пропущенных (2 против 9). Плюс у мозырян перед матчем со «Слуцком» появилась небольшая кадровая проблема: за команду не сыграет полузащитник Владислав Жук, который «схлопотал» в последнем матче удаление из-за двух полученных жёлтых карточек.

Мозыряне в предстоящем домашнем матче против случчан не выглядят фаворитами. Если брать в расчёт сухую статистику, то от команды стоит ожидать разве что единственный забитый мяч.

ФК «Слуцк». В прошедшем туре случчане сыграли ничем не примечательный матч в Витебске, который завершился со счётом 0:0. ФК «Слуцк», в концовке этого матча, едва ли не упустил ничейный результат, благо для «бело-синих» защитник «северян» Жулио Сезар не попал с «одиннадцатиметрового» в ворота. Из этой встречи можно отметить только обилие борьбы за инициативу и мяч на поле. Можно сказать, что нашей команде удалось сыграть достойно в этом матче. Учитывая дальний выезд и неуступчивость «Витебска» даже одно добытое очко — на вес золота.

В пятницу, в Мозыре, «бело-синие» вполне могут зацепиться за победу. Перед этим матчем стоит вспомнить неплохую игру (пусть и проигранную) с минским «Динамо» (0:1), тем же «Витебском» (0:0) и победу над попавшим в психологическую яму жодинском «Торпедо-БелАЗ» (2:0). Одно ясно — случчане из тура в тур прибавляют, у команды всё ещё должно быть впереди.

Прогноз на матч. Индивидуальный тотал ФК «Слуцк» больше 1.0. Коэффициент — 2.19.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.

Коэффициенты БК «Марафон»: Победа Слуцка — 2.16, победа Славии — 3.24, ничья — 3.24