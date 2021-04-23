Владельцы «Санты»: новый супермаркет вместо «Радуги» в Слуцке открывается 28 апреля

Открытие магазина «Санта» на 14 Партизан состоится в среду, 28 апреля, в 14.00. Об этом «Кур'еру» сообщила «Санта Ритейл».

В сеть «Санта» вошли семь магазинов в Солигорске, Старобине, Пинске, Слуцке и Молодечно. В планах ритейлера завершить их полный ребрендинг до конца года. В торговых залах обновят интерьер, установят оборудование, внедрят свои стандарты обслуживания.

Реклама

В слуцком супермаркете будут фирменные пиццерия и пекарня. Помимо пиццы и фокаччи, можно будет заказать врапы и хачапури.



В день открытия 28 апреля на популярные товары будут действовать большие скидки. В первые дни будут бесплатно раздавать дисконтные карты за покупки.

Сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает крупных брестских производителей. Ритейлер насчитывает около 165 розничных магазинов, а общее число работников превышает 8500 человек. Это позволяет сети обеспечить свои супермаркеты свежими товарами по доступным ценам.

В публикацию внесены изменения в 11.42. Открытие с 27 апреля перенесли на 28 апреля. Об этом «Кур'еру» сообщила администрация «Санты».