«Увидел много интересного». Житель Слуцка рассказал, как чинили канализацию в подвале его дома

В «Кур'ер» обратился Игорь Губанов, житель дома № 12а по улице Жукова в Слуцке. В его доме протекла канализация. Он обратился в службу 115, там отчитались, что работы выполнены. Но на самом деле канализацию просто прочистили, а течь, как утверждает случчанин, не устранили.

«Потекла канализация в январе, — рассказал случчанин. — Соседи никуда не звонили, никому ничего не надо. Наконец, я 5 апреля позвонил на 115. Сделал заявку о том, что нужно устранить течь. Но канализация по-прежнему текла. Позвонил снова на 115. Там сказали, что канализацию в нашем доме прочистили. Я напомнил про течь. Ответили, что ничего не знают и за это не отвечают.

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Я позвонил в санстанцию. Они выехали на место, увидели течь. И 22 апреля ЖКХ стало менять у нас в подвале канализационные трубы.

Работы тоже проходили «с приключениями». Чтобы вывезти пару ведёр щебёнки с места работ, пришёл целый трактор. Он проехал по детской площадке. А после работ я спустился в подвал посмотреть и увидел там много интересного. Прилагаю фото.

Позвонил по этому поводу в приёмную облисполкома. Будем разбираться".

Что увидел случчанин во время «прогулки» по подъезду и подвалу