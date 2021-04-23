Гулял в Слуцке по улицам частного сектора и увидел «шедевр» — почтовый ящик на заборе одного из домов. Это была целая композиция: домик с балконом, фонари на «фасаде», палисадник и колодец. Никогда раньше такого не встречал.

Какие почтовые ящики предпочитают случчане, живующие в частных домах. Фото
Фото: Александр Шелехов
Тогда я стал смотреть, какие ещё почтовые ящики используют случчане. Выбрал одну из улиц и прошёлся по ней с фотоаппаратом. Всего насчитал 73 калитки, но только 51 из них имела приспособления для корреспонденций. Преобладали почтовые ящики советского образца.

На нём была изображена целая композиция: домик с балконом, фонари на его фасаде, палисадник и колодец. Никогда раньше такого не встречал.

Встречались и незамысловатые самодельные конструкции тех же времён.

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На нём была изображена целая композиция: домик с балконом, фонари на его фасаде, палисадник и колодец. Никогда раньше такого не встречал.

Были современные, которые закрываются на ключ, с рамкой для фамилии хозяина.

Какие почтовые ящики предпочитают случчане, живующие в частных домах. Фото

Некоторые хозяева используют подручные средства без всяких замков.

Какие почтовые ящики предпочитают случчане, живующие в частных домах. Фото

Попадались и просто «бойницы» в калитке.

Какие почтовые ящики предпочитают случчане, живующие в частных домах. Фото

А кто-то и вовсе не «заморачивался» с какой-то тарой, используя пластиковую бутылку.

Какие почтовые ящики предпочитают случчане, живующие в частных домах. Фото

Почти четверть хозяев получают почту просто в забор.

Какие почтовые ящики предпочитают случчане, живующие в частных домах. Фото

Почтовые ящики, подумал я, отражают жизнь хозяев.