Гулял в Слуцке по улицам частного сектора и увидел «шедевр» — почтовый ящик на заборе одного из домов. Это была целая композиция: домик с балконом, фонари на «фасаде», палисадник и колодец. Никогда раньше такого не встречал. Тогда я стал смотреть, какие ещё почтовые ящики используют случчане. Выбрал одну из улиц и прошёлся по ней с фотоаппаратом. Всего насчитал 73 калитки, но только 51 из них имела приспособления для корреспонденций. Преобладали почтовые ящики советского образца.

Встречались и незамысловатые самодельные конструкции тех же времён.

Реклама

Были современные, которые закрываются на ключ, с рамкой для фамилии хозяина.

Некоторые хозяева используют подручные средства без всяких замков.

Попадались и просто «бойницы» в калитке.

А кто-то и вовсе не «заморачивался» с какой-то тарой, используя пластиковую бутылку.

Почти четверть хозяев получают почту просто в забор.

Почтовые ящики, подумал я, отражают жизнь хозяев.