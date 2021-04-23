В Слуцке и районе прививку от коронавируса сделали более 2 тысяч человек

В Беларуси осуществляется вакцинация населения против коронавируса. По данным Министерства здравоохранения, первую дозу лекарства получили более 211 тысяч человек, свыше 75 тысяч — прошли полный курс вакцинации.

Как пишет «Слуцкі край», 2 тысяч случчан сделали себе прививку от коронавируса.

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В первую очередь прививки делают медикам и фармацевтам, работникам социальной сферы и образования, а также людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями.

Для вакцинации применяются комбинированный векторный российский препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и китайский SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell).

В ведомстве подчёркивают: случаев осложнений после прививок не установлено. Примерно у 10% пациентов отмечаются общие (гриппоподобный синдром, повышение температуры, головная боль и другие) и местные (уплотнение, болезненность в месте введения вакцины) поствакцинальные реакции в 1−3 сутки после укола.

С 16 апреля в Беларуси используется также «Спутник V», произведённый РУП «Белмедпрепараты». Предприятие уже выпустило 550 тыс. доз вакцины. Всего планируется привить 5,5 миллиона жителей Беларуси, из них 1,2 миллиона — до конца весны.