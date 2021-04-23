Ледоход в Хабаровске: огромные глыбы выползли на набережную и разрушили забор

22 апреля в Хабаровске на реке Амур ледоход повредил участок городской набережной. Огромные глыбы льда вышли на берег в районе Утёса, сломав железобетонное ограждение, пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

В Хабаровске стоит аномально теплая погода — до +23 градусов. Несколько дней назад река освободилась ото льда, но с верховьев Амура время от времени продолжает идти лёд. Глыбы льда, ворвавшиеся на набережную, давно подпирали берег возле Утёса.

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Куски льда остались лежать на пешеходной дорожке. Свидетелями происшествия стали местные жители, гулявшие по набережной. Во время случившегося никто не пострадал. В последний раз в Хабаровске такое наблюдали в 2014—2015 годах.