В Беларуси хотят изменить семейный капитал. На что ещё разрешат тратить деньги

В Беларуси планируют внести изменения в правила использования семейного капитала. Соответствующий проект указа уже разработан и внесён на рассмотрение в правительство. Предполагается, что семейный капитал можно будет потратить на погашение кредита тем, кто заключил договор на строительство жилья самостоятельно, на погашение займов на строительство жилья от нанимателя, на приобретение товаров для людей с инвалидностью, пишет TUT.BY.

По словам Марины Артеменко, начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда, проект указа по вопросам семейного капитала уже внесен на рассмотрение в правительство.

Документ предусматривает расширение направлений использования средств семейного капитала в том, что касается улучшения жилищных условий, получения услуг здравоохранения и образования.

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— Предлагается, что средства семейного капитала можно будет использовать на погашение задолженности по кредиту тем гражданам, которые самостоятельно заключили соответствующий договор на строительство жилья. Сейчас — только направленные на строительство в установленном порядке. Также предусматривается возможность направления на погашение займов, предоставленных организациями по месту работы граждан, на приобретение доли в праве собственности на жилое помещение, — рассказала Артеменко.

В том, что касается расходов на здравоохранение, средства семейного капитала можно будет направить также на ортопедические услуги.

— И появится кардинально новое направление — это приобретение товаров социальной адаптации и реабилитации для людей с инвалидностью. Надо сказать, это достаточно востребованные направления, и приобретение таких товаров поможет улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями, поскольку они достаточно дорогостоящие, — отметила специалист.

Также проект указа предполагает, что средства семейного капитала могут быть направлены на оплату образования в учреждениях высшего и среднего специального образования потребительской кооперации и учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси. Кроме того, в указе есть «меры, направленные на ограничение нецелевого использования средств семейного капитала».

Начиная с 2015 года, когда появилась программа семейного капитала, в стране было открыто более 97 тысяч соответствующих счетов на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Марина Артеменко отмечает, что «эта сумма сопоставима с годовыми расходами на всю систему государственных пособий семьям с детьми».

Сейчас в Беларуси насчитывается более 114 тысяч многодетных семей. Начиная с 2015-го в год рождается порядка 20 тысяч третьих и последующих детей, их доля в общем числе рождений — 23%.