Кто и почему читает «Кур`ер»: Наталья Грабович, жительница Слуцка
Мне очень нравятся статьи о людях, их жизни и достижениях. Очень люблю читать про наших земляков. В газете нравится всё – от новостей до статей. Не всегда нравится большое количество рекламы, но я понимаю, что она нужна. Да что уж, сама иногда ею пользуюсь. В любом номере нахожу для себя что-то интересное или полезное.