Мои приключения: «загробный ассортимент» в продуктовом магазине, и как «киндеры» требовали расплаты одной рукой

Иногда я не понимаю на нашу торговлю. Вот случаи, которые со мной были.

Один случай был в магазине № 46 на улице Богдановича. Приходишь в ПРОДУКТОВЫЙ магазин, кушать хочешь. А тебя со входа после турникетов встречают намогильные венки и лампадки. Может кого-то устраивают неприятные ассоциации, но я не привык видеть среди продуктов «загробный ассортимент» и мне неприятен запах от искусственных цветов и лампадок. Разве так можно?

Реклама

Второй случай был уже не на входе, а на кассе в магазине № 25. Это по улице Головащенко. Он тоже продуктовый. На кассе стоит прозрачный экран из оргстекла. И вот у меня снова возникло чувство непонимания. На кассе место, куда покупатель должен положить твой товар, чтобы рассчитаться, было занято: коробками с импортными киндер-сюрпризами. Среди них приютилась маленькая шоколадка «Алёнка» и другая мелочь.

Вся эта «заграничная братва» на самом видном месте требовала, чтоб её купили.

Да, зарубежного производителя надо поддержать. А свои предприятия зачем?

Вот так мне пришлось расплачиваться за покупки: одной рукой держать покупки, а второй подсовывать под экран кассиру. А когда, чтобы набрать пин-код, вообще пришлось нырнуть под экран. Очень «удобно».

Такая вот забота. Кстати, входная дверь в том магазине открывается внутрь магазина, а не наружу. Разве так можно или это тоже нарушение? Из этих историй мне подумалось: одним магазинам так к каждой мелочи придерутся и надо миллион согласований. Но почему другим позволяют чёрти что…

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».