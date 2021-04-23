Барак на улице Вечеркевича в Слуцке идёт под снос. Что будет с цыганской семьёй, которая в нём живёт

Барак на Вечеркевича в Слуцке готовится к сносу. В сентябре 2020 года слуцкие власти признали его непригодным для проживания. До сентября 2021 года жильцов расселят. В одной из квартир барака живёт большая семья ромов. «Кур'ер» узнал, каково им приходилось и что теперь с ними будет.

Как цыгане появились в бараке

18 лет назад в барак на Вечеркевича переехала ромка Нина Брилевич с четырьмя детьми. Она рассказывает, что до этого жила у свёкра. «Очень много детей там было, — говорит Нина Тимофеевна. — У меня четверо. У свёкра — 11. Я тебе скажу, доченька, там места не было. Где я только не страдала с этими детьми».

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Женщина говорит, что стояла в очереди на квартиру. Но ей дали жилплощадь в бараке. В то время дочь Нины Тимофеевны была беременна. И через неделю после переезда родила девочку. А сейчас у пожилой женщины уже 13 внуков.

Как они живут

В маленькой 2-комнатной квартире с кухней (всего — около 45 квадратных метров) сейчас живут сама Нина Тимофеевна, её сын с женой, дочь и несколько внуков.

В бараке нет воды, канализации, газопровода. Но на это ромы не жалуются. «Привыкли, — говорит Нина Брилевич. — Носили воду из колонки. Ну и что? Нормально. Не холодно здесь. Посмотрите, какая толщина стен. Старый-старый кирпич. Он хороший. Я здесь вырастила детей, внуков. Ничего, слава богу».

Вообще Нина Тимофеевна при любом удобном случае хвалит Слуцкий райисполком: «Доченька, нас не обижают наши власти. Дай бог им здоровья. Наш райисполком — очень даже хорошие люди. Заботятся о нас».

Периодически соседи Брилевичей конфликтовали с ними. Но Нина Тимофеевна претензий не имеет. «В семье — и то поругаешься, правильно? — рассуждает она. — И с детьми поругаешься. А то ты хочешь с соседкой не поругаться? По-любому, это было и будет». Сейчас ромы, по словам хозяйки квартиры, готовятся к расселению. «Выселяют нас, — говорит она. — Поэтому мы ни ремонта не делаем здесь, ничего. Всё стираем, складываем. Сносят барак — ну и слава богу. [В новой квартире] будет вода. Будет помыться где. Уже нам легче».

Куда пойдут ромы, когда барак снесут

Квартира в бараке, которую занимает семья Нины Брилевич, — арендная. Об этом рассказала «Кур'еру» Вероника Трунова, начальник отдела ЖКХ Слуцкого райисполкома.

После сноса барака ромам тоже положена арендная квартира. Нина Тимофеевна говорит, что хотела бы, чтобы ей дали жилплощадь побольше. Что две комнаты на большую семью — маловато.

Однако начальник отдела ЖКХ объясняет: независимо от того, сколько человек зарегистрировано в квартире, предназначенной под снос, взамен всё равно дадут квартиру приблизительно такой же площади. Даже на 12 прописанных. Потому что так положено по законодательству. Есть ещё одна проблема: у Брилевичей была задолженность по «коммуналке». Семья уже всё выплатила, кроме пени — около 1 000 рублей. Вероника Трунова поясняет, что пока Брилевичи не погасят этот долг или пока им его не спишут, квартиру семье не предоставят.

Сумму могут списать, если Минский областной исполнительный комитет примет такое решение. Нина Брилевич уже собрала для этого документы, и их отправили в Минск. Ждут ответа от облисполкома.

Начальник отдела ЖКХ говорит, что скорее всего вопрос разрешится благополучно. И ромы на улице не останутся.

Сама Нина Тимофеевна то настроена оптимистично, то не знает, чего ждать. «Я болею инсультом, — говорит Нина Тимофеевна. — Я лежала в больнице. Пеню мне, может быть, снимут, так как я была больна. Бог их знает. Теперь такой народ стал: сегодня так говорят, а завтра — так».

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