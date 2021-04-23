Разгар весны в Слуцке. Снег, а потом красота (фото, видео)

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Слуцк, 23 апреля, конец рабочего дня. Буквально за полчаса город накрыла туча и пошёл снег. Ещё полчаса — и выглянуло солнце.

Разгар весны в Слуцке. Снег (фото, видео)
В деревне Ивань. Фото: Татьяна Козлова
Разгар весны в Слуцке. Снег (фото, видео)
В центре Слуцка. Фотографии: Алесь Достанко
Разгар весны в Слуцке. Снег (фото, видео)

Разгар весны в Слуцке. Снег (фото, видео)

Разгар весны в Слуцке. Снег (фото, видео)
В 11-м городке. Фото: Елена Бадьина
Разгар весны в Слуцке. Снег (фото, видео)
По дороге в Слуцк. Фото: Наталья Янучок
Разгар весны в Слуцке. Снег (фото, видео)
Через полчаса уже солнце. Фотографии: Ольга Паздерина
Разгар весны в Слуцке. Снег (фото, видео)
Разгар весны в Слуцке. Снег (фото, видео)
Все печали — не надолго! Не прошло и получаса — и снова: вот оно — солнце! Фото: Елена Бадьина