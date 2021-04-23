Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 22 апреля. Обзор

Подпишись на «Кур'ер» от 3-х месяцев — и получи нашу карту со скидками!

Карта «Кур'ера» — это возможность получить скидки от 5 до 20% на товары и услуги у местных предпринимателей, а их больше 40!

Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 кв.см.);

СКИДКИ: 10% - на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% - на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Готовим кулич к Пасхе вместе с детьми

«Из деревень поэтому и бегут, чтобы жизнь устроить»

Слуцк готовили к эвакуации

«Ангелы» ищут помощников

«Я прасіла Бога, каб хутчэй задыхнуцца ў гэтым дыме»

Каждый год «Кур'ер» готовит для читателей мастер-классы по приготовлению кулича. В этот раз мы предлагаем мастер-класс с участием детей. Ведь Пасха — это семейный праздник. А значит, присоединиться к пасхальному волшебству и помочь маме на кухне, могут и самые маленькие члены семьи.Во время традиционной поездки корреспондента «Кур'ера» по деревням Слуцкого района, сельчане рассказали о жизни, о том, чего не хватает, вспомнили, как тяжело трудились.Бывший замначальника Слуцкой милиции рассказал «Кур'еру», как город пережил аварию на ЧАЭС, что делала милиция в первые дни после аварии, как изменилась тогда жизнь случчан и как он сам служил в зоне отселения, где радиация порой ощущалась физически.Слуцкий поисково-спасательный отряд «Ангел»?ищет без вести пропавших людей, заблудившихся в лесу или в городе, и нуждается в волонтёрах. Очень нужны даже неподготовленные люди, у которых нет поисковых навыков, но есть желание помочь.Жыхарка Слуцка Аляксандра Сыс бачыла, як фашысты забілі ўсю яе сям’ю. Яна цудам вызвалілася з запаленай хаты. Жанчына дажыла да 90 гадоў і распавяла «Кур'еру» сваю гісторыю. Яе аповед — гэта прыклад жыцця большасці беларускіх дзяцей вайны.