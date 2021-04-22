Два жителя и пёс. Как живут в посёлке Устрань под Слуцком

В Кировском сельском совете есть достаточно большая деревня Устрань. А чуть далее, если ехать мимо фермы и по полю — посёлочек с таким же названием. В нём всего 2 жителя-пенсионера и пёс.

Деревенька на шесть хат. Жилые только две. В одном живёт мужчина, который работал бригадиром, а во втором — бывшая учительница младших классов. А охраняет всех пёс по имени Рекс.

Раньше деревня называлась Схеды. Такое название она получила из-за того, что в этом месте сошлись примаки (примак — человек, поселившийся после женитьбы в семье жены — Прим. ред.). Как сказала местная жительница: «Прымакі ідуць туды, дзе ёсць дзяўчына і хата».

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Сколько существует деревня, жители не знают и сами. Но она построена задолго до войны.

Перед войной, в 1941 году, в начале и конце деревни были установлены деревянные кресты. Стоят они и по сей день.

Местные относятся к крестам очень трепетно. Ухаживают за ними, насколько позволяет возраст. Однако жители не против, если кресты всё же заменят на новые. С этой просьбой они уже не один раз обращались в сельский совет. Однако пока — тишина.

Ещё одна проблема в Устрани — это дорога. Зимой и по весне автолавка даже не доезжает. Пенсионерам приходится идти к озерцу, чтобы купить себе продукты.

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