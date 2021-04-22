Сотрудники «Славкалия» высадили десятки деревьев в День земли

Сегодня сотрудники компании «Славкалий» провели акцию, приуроченную Дню земли. Десятки саженцев сосны и березы высажены в лесополосе деревни Сосны Любанского района. Компания активными темпами выполняет строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса и вопросы сохранения окружающей среды держит на особом контроле.

«Славкалий» регулярно проводит мониторинг водных и земельных ресурсов, растительного и животного мира на территории, прилегающей к объекту строительства, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В рамках реализации проекта найдут применение новейшие технологические решения, использование которых позволит снизить сумму валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

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Светлана Жаврид, инженер по охране окружающей среды ИООО «Славкалий»:

«Практически все технологические процессы на Нежинском ГОК будут автоматизированы. Проектом предусмотрено использование всех очищенных хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод в системах производственного водоснабжения. Отходы предприятия будут подвержены максимально возможной переработке. Эти и многие другие меры способствуют экономии энергоресурсов и уменьшают воздействие на окружающую среду».

Минимизировать влияние на окружающую среду в регионе строительства Нежинского калийного комплекса — одна из важнейших задач «Славкалия». Проведение акций и мероприятия экологической тематики на предприятии станут традиционными.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Славкалий»

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