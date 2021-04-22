Два протокола составили на Владимира Янукевича, главного редактора барановичского издания Intex-press, за интервью со Светланой Тихановской, сообщает TUT.BY. Кроме того, милиция назначила проверку по статье за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности.

21 апреля Владимира Янукевича вызвали на опрос в милицию. Поводом стало интервью с Тихановской, которое вышло в газете за 14 апреля. Ранее главного редактора уже по этому поводу вызывали в прокуратуру — и вынесли предупреждение.

Опрос в милиции длился около четырёх часов и завершился двумя административными протоколами за «нарушение законодательства о СМИ» — по ч. 4 и ч. 5 ст. 23.5 КоАП. Один протокол — на юрлицо «Издательский дом „Интекс-пресс“» за печатную версию интервью, второй — на ИП Янукевич, который владеет сайтом inteх-press.by. Версии интервью на сайте и в газете были идентичными.

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Как указано в протоколе, в интервью Светлана Тихановская «дискредитирует и подвергает сомнению легитимность Лукашенко Александра Григорьевича», уделяет внимание менторским программам для дворов, действиям стачкомов и независимых профсоюзов, а также призывает к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

Как сообщили TUT. BY представители издания, они не вносили изменений в текст интервью на сайте — пока нет соответствующего решения суда.

Кроме того, в милиции сообщили, что по факту публикации проводится проверка по ст. 361 УК РБ (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Людмилу Стецко, автора интервью, также вызвали 23 апреля в ГОВД в качестве свидетеля. По какому делу, в повестке не указано.