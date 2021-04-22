В Солигорске спасатели помогли ребёнку, который застрял в крутящемся беговом барабане

В четверг, 22 апреля, в 12.49 спасателям сообщили о том, что у ребенка застряла нога в крутящемся беговом барабане на игровой площадке в Солигорске, пишет пресс-служба МЧС.

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Видео: МЧС

Выяснилось, что мальчик 2013 года рождения бегал на крутящемся барабане и оступился. Его левую ногу зажало между металлическим основанием конструкции и самим барабаном.

Сотрудники МЧС освободили ноги мальчика с помощью аварийно-спасательного инструмента. Затем передали ребёнка медикам. Те поставили диагноз «ушиб мягких тканей в области коленного сустава». В госпитализации мальчик не нуждается.