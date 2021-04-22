Часто слышу от пенсионеров, особенно бывших военных, о том, как хорошо жить, и о том, какая замечательная у пенсионеров пенсия. Когда спросила у одного, может ли он себе позволить платную медицину, ответ был однозначным: «Нет!».
У нас есть бесплатная медицина, и можно пройти диагностику на оборудовании, которое, по сравнению с платными центрами в Минске, уже порядком устарело, как технологически, так и морально. Чтобы пройти УЗИ даже на нём, нужно выстоять очередь к врачу, а потом месяцы ждать бесплатного УЗИ.
Можно, конечно, заплатить в местной поликлинике и пройти быстрее. Но это — плата не за качество диагностики на новом оборудовании, а за, так сказать, «продвижение очереди и скорейший прием». Чтобы пройти УЗИ на новом оборудовании, значительно усовершенствованном, надо заплатить около 100 рублей.
Чтобы не сидеть в очередях на бесплатные ограниченные по содержанию анализы, а пройти платные анализ биохимии или стандартный анализ крови общий, нужно заплатить 86 рублей!
Оказывается, что и зубы можно полечить под микроскопом, запломбировать каналы и заплатить за коренной зуб 580 рублей. Сделать КТ снимок зуба и получить консультацию за 50 рублей. Можно, конечно, лечить и так. Вопрос только в том, как залечат и сохранится ли зуб до старости.
Я уже молчу о платных анализах ребенку на глисты, аллергию! От 100 рублей. Можно, конечно, пройти и колоноскопию с микрокамерой и заплатить за это 1600 рублей. А можно и бесплатно, конечно, но изрядно помучавшись. Чтобы позволить себе хорошую диагностику, нужно зарабатывать даже не по 500 иностранных.
А что делать, если денег нет? Правильно: ждать и думать, доживешь ли. А можно говорить, что пенсия отличная и брать кредит на зубы и продукты. Это, наверное, личное дело каждого. И, может, иногда лучше помолчать, если живешь в ограниченном мире.
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