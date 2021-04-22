В Слуцке есть несколько человек, которые умеют играть в шоудаун — настольный теннис для людей с инвалидностью по зрению. Корреспондент «Кур'ера» побывала на тренировке и даже попробовала сыграть с закрытыми глазами. Что из этого получилось.

«В отличие от обычного настольного тенниса стол для шоудауна имеет борта. Вместо сетки установлена прозрачная пластиковая перегородка. А ракетки — не круглые, а прямоугольные. Пластиковый мяч внутри заполнен мелкими металлическими шариками, для того, чтобы издавал звук. Ведь именно по звуку ориентируются спортсмены, чтобы его отбить», — рассказала Ирина Федотова, инструктор по физической культуре на предприятии «Ямполь-Слуцк». Она играет сама и тренирует остальных.

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Игроки становятся по обе стороны стола, надев тёмные очки, полностью перекрывающие доступ света. Это делается для того, чтобы все были в равных условиях. При подаче игрок бьет шар так, чтобы он ударился в борт на своей стороне, прокатился под перегородкой и попал в своеобразные ворота с карманом. Задача играющего — забить самому и не пропустить в свои ворота. Конечно, в игре есть свои правила: как держать ракетку, как опираться на стол, не задевать перегородку и много чего ещё. На первый взгляд они кажутся несложными, но это не совсем так. Я попробовала поиграть. Когда играла с открытыми глазами, вроде что-то получилось — сделать подачу, отбивать. Но стоило закрыть глаза, мир вокруг как будто исчез. Я перестала понимать, где находится мяч: на моей половине стола или у противника. Я слышала звук, но сориентироваться не могла. Беспомощно двигала ракеткой по столу наугад. А ведь незрячие люди играют быстро, отбивают и забивают!

Ирина Федотова рассказала, что в Слуцке впервые попробовали играть в 2017 году. «Ракетки мы делаем на предприятии, только одна ракетка фабричная. Стол сначала был российского производства. А сейчас — итальянский, он удобнее, — рассказала Ирина. — Начали тренироваться в 2017 году. Этот спорт активно развивается, проводятся чемпионаты Европы и мира. Сейчас в Слуцке занимается пять-шесть человек. Было время, когда я обзванивала людей с инвалидностью и приглашала. Буду делать это и дальше. Это прекрасное занятие для всех незрячих. Мы выступали и на областных, и на республиканских соревнованиях. Приглашаем к нам команды с других предприятий. Занимали и призовые места. Александр Шелех был в прошлом году вторым на чемпионате республики».