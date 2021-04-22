График личного приёма граждан в Слуцком райисполкоме

«Слуцкий край» опубликовал график личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц в Слуцком райисполкоме.

ВТОРНИК

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Начальник финансового управления райисполкома Гога Владимир Леонидович — 8.00 — 13.00, кабинет № 419, тел. 7−51−57.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Рахманова Елена Ивановна — 8.00 — 13.00, кабинет № 318, тел. 7−55−05.

СРЕДА

Председатель райисполкома Янчевский Андрей Владиславович — 2-я и 4-я среда, 8.00 — 13.00, кабинет № 310, тел. 7−53−02.

Первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Королёв Дмитрий Сергеевич — 1-я среда, 8.00 — 13.00, кабинет № 610, тел. 7−50−90.

Заместитель председателя райисполкома по вопросам экономики Руцкая Жанна Леонидовна — 3-я среда, 8.00 — 13.00, кабинет № 516, тел. 7−59−16.

Заместитель председателя райисполкома по вопросам архитектуры и строительства Пенязь Николай Павлович — 1-я среда, 8.00 — 13.00, кабинет № 224, тел. 7−55−74.

Заместитель председателя райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работы Чернушевич Наталья Викентьевна — 4-я среда, 8.00 — 13.00, кабинет № 212, тел. 7−51−46.

Управляющий делами райисполкома Петрович Ирина Владимировна — 5-я среда, 8.00 — 13.00, кабинет № 308, тел. 7−50−03.

ЧЕТВЕРГ

Начальник управления по образованию райисполкома Неделько Андрей Васильевич — 8.00 — 13.00, кабинет № 401, тел. 7−53−16.

Начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Бойко Виталий Иванович — 8.00 — 13.00, кабинет № 208, тел. 7−54−72.

Начальник отдела спорта и туризма райисполкома Вежнавец Александр Евгеньевич — 8.00 — 13.00, кабинет № 227, тел. 7−51−04.

СПРАВКА