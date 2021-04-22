График личного приёма граждан в Слуцком райисполкоме

«Слуцкий край» опубликовал график личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц в Слуцком райисполкоме.
ВТОРНИК
Начальник финансового управления райисполкома Гога Владимир Леонидович — 8.00 — 13.00, кабинет № 419, тел. 7−51−57.
Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Рахманова Елена Ивановна — 8.00 — 13.00, кабинет № 318, тел. 7−55−05.
СРЕДА
Председатель райисполкома Янчевский Андрей Владиславович — 2-я и 4-я среда, 8.00 — 13.00, кабинет № 310, тел. 7−53−02.
Первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Королёв Дмитрий Сергеевич — 1-я среда, 8.00 — 13.00, кабинет № 610, тел. 7−50−90.
Заместитель председателя райисполкома по вопросам экономики Руцкая Жанна Леонидовна — 3-я среда, 8.00 — 13.00, кабинет № 516, тел. 7−59−16.
Заместитель председателя райисполкома по вопросам архитектуры и строительства Пенязь Николай Павлович — 1-я среда, 8.00 — 13.00, кабинет № 224, тел. 7−55−74.
Заместитель председателя райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работы Чернушевич Наталья Викентьевна — 4-я среда, 8.00 — 13.00, кабинет № 212, тел. 7−51−46.
Управляющий делами райисполкома Петрович Ирина Владимировна — 5-я среда, 8.00 — 13.00, кабинет № 308, тел. 7−50−03.
ЧЕТВЕРГ
Начальник управления по образованию райисполкома Неделько Андрей Васильевич — 8.00 — 13.00, кабинет № 401, тел. 7−53−16.
Начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Бойко Виталий Иванович — 8.00 — 13.00, кабинет № 208, тел. 7−54−72.
Начальник отдела спорта и туризма райисполкома Вежнавец Александр Евгеньевич — 8.00 — 13.00, кабинет № 227, тел. 7−51−04.
СПРАВКА
- Предварительная запись на личный прием к председателю Слуцкого районного исполнительного комитета осуществляется отделом по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома (кабинет № 102) с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 (в рабочие дни) и по телефону 7−53−02.
- Заместителями председателя, управляющим делами, руководителями структурных подразделений райисполкома личный прием осуществляется без предварительной записи.
- При отсутствии уполномоченного лица личный прием проводит лицо, исполняющее его обязанности.