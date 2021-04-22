Несколько месяцев назад по улицам Слуцка с грохотом проползли асфальтоукладчики. Отлично! Надоело шагать и ехать по ямам. Но недолго радовались заплаткам. Во что превратились сейчас улицы, можно увидеть на моих фото.

Или пройтись (как и я сегодня) от улицы Уласовца мимо роддома до бывшей «Радуги» на 14 Партизан. И далее дворами дойти до стоматологической поликлиники. Пройдёмся? Вот возле роддома крупный щебень из чёрных заплат рассыпается прямо под колесами машин. Мда-а-а-а… Идём дальше. На улице 14 Партизан (начиная от пересечения с улицей Ленина) на дороге «река» из мелкого щебня от заплат. Грохот камушков о днище машин звонко раздаётся по округе. Иногда отскакивает от пролетающих машин достаточно высоко! Мне досталось несколько щелчков по бедру. А если в лобовое стекло машине или ребёнку в глаза?

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Топаем дальше. Вот в «спальном» районе позади стоматологии все до единой ямки, когда-то уложенные свежим асфальтом из грохочущего и коптящего на всю улицу асфальтоукладчика, вновь как новенькие (или правильнее — как старенькие). Попробуйте проехать — как после бомбёжки! Руль свернёшь, объезжая каждую выбоину. Издевательство!

Вот и хочется задать закономерные вопросы администрации города: «Для чего нужно было тратить бюджетные деньги на такой „одноразовый“ асфальт?». Вы ж сами посмотрите, как вылетают из-под колес эти безумные деньги! В конце концов, в наш век интернета и огромных возможностей мультимедиа можно ведь опозориться и на весь мир.

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