Творог, который выпускают на слуцкой производственной площадке сыродельного комбината, делают в новой упаковке.

Если раньше его упаковывали в цветной бумажный вкладыш и прозрачную плёнку, то теперь — в белый вкладыш и в металлизированную упаковку с изображением. В Слуцке производят 2%, 4% и 6% творог. Об этом рассказал «Кур'еру» Максим Малиновский, заместитель генерального директора Слуцкого сыродельного комбината по производству.

Участок по производству творога заработал после модернизации в феврале этого года. Вдобавок к существующей линии установили новую. Это сделали, чтобы увеличить объём производства в два раза. Слуцкий творог выпускают под разными брендами: «Ясь Белоус» и «Сomplimilk».

Реклама