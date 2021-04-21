Реконструкция улицы Ивановского в Слуцке. Некоторые городские автобусы изменят свои маршруты на два месяца

В связи с реконструкцией улицы Ивановского на время проведения ремонтных работ с 26 апреля 2021 года по 1 июля 2021 года движение по городским маршрутам будет организовано следующим образом.

№ 5И «Автобусный парк № 2 — Чехова», № 11 «Автовокзал — Ивановского».

По улице Чехова до конечной остановки «Чехова» без выполнения промежуточных остановок «Ивановского», «Магистральная», «Костёл Святого Антония» и «Школа № 11». Отправление от конечной остановки «Чехова» будет осуществляться согласно действующему расписанию движения по маршрутам;

По улице Чехова до конечной остановки «Чехова» без выполнения промежуточных остановок «Ивановского», «Магистральная», «Костёл Святого Антония» и «Школа № 11». Отправление от конечной остановки «Чехова» будет осуществляться согласно действующему расписанию движения по маршрутам; № 21 «Мясокомбинат — Суворова — Ивановского», № 21з «Мясокомбинат — Зелёная — Ивановского».

По улицам Чехова и Зелёная с выполнением промежуточных остановок «Чехова», «Школа № 11» и «Костёл Святого Антония» без выполнения промежуточных остановок «Ивановского», «Магистральная».

Справки по телефону 4−55−12, 4−53−57

Напомним, «Кур`ер» сообщал, что на этой неделе начались работы по полной реконструкции улицы Ивановского в микрорайоне «Чехова». Движение автотранспорта ограничат на два месяца. Предварительно — до 30 июня.

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Что сделают на улице Ивановского: