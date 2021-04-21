Открытые акционерные общества Слуцка и района опубликовали отчёты за 2020 год на Едином портале финансового рынка.



«Кур'ер» посмотрел, какие предприятия сработали прошлый год с чистой прибылью, а какие — с убытком.

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» — 14 398 000 рублей (чистая прибыль). ОАО «Козловичи-Агро» — 3 587 000 рублей (чистая прибыль). ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» — 4 314 000 рублей (чистая прибыль). ОАО «Витко-Агро» — 1 842 000 рублей (чистая прибыль). ОАО «Подлесье-2003» — 2 851 рублей (чистая прибыль). ОАО «Слуцкая мебельная фабрика» — 445 000 рублей (чистая прибыль). ОАО «Слуцкий мясокомбинат» — 293 000 рублей (чистая прибыль). ОАО «Слуцкий Агросервис» — 215 000 рублей (чистая прибыль). ОАО «Слуцкий уксусный завод» — 2 000 рублей (чистая прибыль). ОАО «РСУ «Мясомолоко» — 0 рублей. ОАО «Крановый завод» — 13 010 000 (убыток).

На момент подготовки публикации на портале не были опубликованы итоги работы за 2020 год: ОАО «Слуцкий льнозавод», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», ОАО «Слуцкий хлебозавод», а также нескольких сельсхозпредприятий.

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РАНЕЕ. Обзор по прибылям и убыткам за 2019 год — здесь.