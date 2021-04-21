Белорусы всё же смогут отдохнуть в мае текущего года, изменения в календаре утвердило правительство, пишет Sputnik.by.

Почти все майские праздники выпадают на выходные. Тем не менее, небольшие каникулы белорусы получат.

1 мая (День Труда) в 2021 году попадает на субботу, а 9 мая (День Победы) — на воскресенье. Пасха по православному календарю в этом году празднуется 2 мая, в воскресенье.

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Большие выходные будут с 8 по 11 мая, поскольку 11 числа будет Радуница. 10 мая придётся отработать в субботу 15 мая.

Всего в мае будет 11 выходных — 1 и 2, с 8 по 11, 16, 22 и 23, 29 и 30.