Сделают ливнёвку, светофор и сквозной проезд к детсаду. Как отремонтируют улицу Ивановского в Слуцке

Ольга Паздерина
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На этой неделе начались работы по полной реконструкции улицы Ивановского в микрорайоне «Чехова». Движение автотранспорта ограничат на два месяца. Предварительно — до 30 июня.


Об этом «Кур'еру» рассказал Игорь Родионов, начальник УКСа Слуцкого района.

Объект, которым занимается Управление капитального строительства, называется «Внеплощадочные инженерные сети микрорайона «Чехова».

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Что сделают на улице Ивановского:

  • улицу полностью благоустроят;
  • проложат ливневую канализацию;
  • установят светофор на пересечении улиц Ивановского и Магистральной;
  • появятся две автобусные остановки;
  • сквозной проезд к детскому саду с улицы Ивановского.
В Слуцке ремонтируют улицу Ивановского. Движение транспорта будет затруднено до конца июня
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В Слуцке ремонтируют улицу Ивановского. Движение транспорта будет затруднено до конца июня

Рабочие сняли асфальтное покрытие с проезжей части улицы. Игорь Родионов пояснил, что асфальт фрезеруется для того, чтобы его не выбрасывать. Он будет переработан и уложен, как основание, под новый асфальтобетон.

В Слуцке ремонтируют улицу Ивановского. Движение транспорта будет затруднено до конца июня