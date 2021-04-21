Сделают ливнёвку, светофор и сквозной проезд к детсаду. Как отремонтируют улицу Ивановского в Слуцке

На этой неделе начались работы по полной реконструкции улицы Ивановского в микрорайоне «Чехова». Движение автотранспорта ограничат на два месяца. Предварительно — до 30 июня.
Об этом «Кур'еру» рассказал Игорь Родионов, начальник УКСа Слуцкого района.
Объект, которым занимается Управление капитального строительства, называется «Внеплощадочные инженерные сети микрорайона «Чехова».
Что сделают на улице Ивановского:
- улицу полностью благоустроят;
- проложат ливневую канализацию;
- установят светофор на пересечении улиц Ивановского и Магистральной;
- появятся две автобусные остановки;
- сквозной проезд к детскому саду с улицы Ивановского.
Рабочие сняли асфальтное покрытие с проезжей части улицы. Игорь Родионов пояснил, что асфальт фрезеруется для того, чтобы его не выбрасывать. Он будет переработан и уложен, как основание, под новый асфальтобетон.