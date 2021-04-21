Сделают ливнёвку, светофор и сквозной проезд к детсаду. Как отремонтируют улицу Ивановского в Слуцке

На этой неделе начались работы по полной реконструкции улицы Ивановского в микрорайоне «Чехова». Движение автотранспорта ограничат на два месяца. Предварительно — до 30 июня.



Об этом «Кур'еру» рассказал Игорь Родионов, начальник УКСа Слуцкого района.

Объект, которым занимается Управление капитального строительства, называется «Внеплощадочные инженерные сети микрорайона «Чехова».

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Что сделают на улице Ивановского:

улицу полностью благоустроят;

проложат ливневую канализацию;

установят светофор на пересечении улиц Ивановского и Магистральной;

появятся две автобусные остановки;

сквозной проезд к детскому саду с улицы Ивановского.

Рабочие сняли асфальтное покрытие с проезжей части улицы. Игорь Родионов пояснил, что асфальт фрезеруется для того, чтобы его не выбрасывать. Он будет переработан и уложен, как основание, под новый асфальтобетон.