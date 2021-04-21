В Беларуси запретили продавать популярный крекер Tuс. Что с ним не так

С 22 апреля Госстандарт запретил продажу известных в Беларуси крекеров Tuc со вкусами «копчёные колбаски» и «сыр», а также какао MacChocolate. Это значит, что эти товары должны полностью исчезнуть с полок магазинов и их нельзя будет больше ввозить в страну, пишет TUT.BY.

Крекеры попали в чёрный список Госстандарта потому, что в них нашли недопустимую пищевую добавку. При производстве продукта туда добавили консервант пиросульфит натрия, или как его часто обозначают Е223. Компонент заявлен на упаковке.

Эту же добавку нашли в продукции других марок. К примеру, в сладких крекерах «Кристо-твисто» с начинкой пломбирчик или в сахарном печенье Napoletan — здесь Е223 не только добавили, но ещё и указали на упаковке, что это разрыхлитель, хотя добавка относится к консервантам, антиокислителям.

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Также в число опасных попал растворимый какао-напиток «Классический аромат» от MacChocolate. В нём Госстандарт обнаружил добавку Е950, или подсластитель ацесульфам калия. Её посчитали недопустимой.