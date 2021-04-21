Несколько жителей Слуцка подняли тему магазинов одежды из Средней Азии на сайте «Кур'ера».

В Слуцке есть огромный супермаркет одежды из Средней Азии. А мы даже не замечаем

«Случчане ошибаются, когда думают, что в „азиатских“ магазинах всё дешевле». Продавцы из Слуцка сравнили цены .

Жительница Слуцка высказала мнение, почему «азиатские» магазины стали конкурентами в первую очередь госторговле.

«Кур'ер» собрал комментарии читателей в своём Instagram (instagram.com/kurjer):

Давид Кантровиц: «Автор сначала правильно подметил чрезмерное регулирование производства в Беларуси, а потом предложил ещё больше ужесточить контроль над отраслью в целом. Пока все экономически развитые страны движутся к дерегуляции, что является ключом к экономическому успеху, в Беларуси упорно продолжают строить плановую и регулируемую экономику. Любой образованный экономист сразу скажет, что нет примеров в мире, где это бы сработало, но Минск верит, что он „смогёт“. Не конкурентов давить нужно, а делать всё, чтобы свои производители могли свободно и успешно конкурировать с мировыми».

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qwerty1337488: «Если открывают, то это кому-то выгодно. Цены на белорусскую одежду завышены».

Ларионова Ирина: «Может, и должны быть дешёвые магазины, но не такое количество! Если бы на 14 Партизан открыли ТЦ с магазинами Waikiki, De Facto, Zara и другие, немного дороже, но гораздо качественнее вещи — жители города смогли бы купить! А ещё и отношение „хозяев“ к нашим девочкам продавцам… Очень жаль, что мы катимся с такой скоростью. Нас унижают, зарабатывают на нас, а мы довольны».

as.nameno: «Вообще закрыть все такие магазины нужно! Вы только подумайте, сколько валюты они вывозят из страны?».

Наталья Друтейка: «Наверное, мы заслуживаем такие магазины с никчёмным тряпьём. Только простая футболка из „секонд“ будет и через 3 года выглядеть нормально. Интересно, сколько стирок выдержит майка за 3 рубля? Как-то даже обидно, что нас так оценивают: и в ширпотребе некачественном походят».

Кристина: «Автор статьи видимо может позволить покупать вещи данных брендов. У нас много талантливых дизайнеров, но простите, их цены — сводят с ума! В Zara дешевле одеться, чем у них, и качество тоже. А азиатские магазины, хоть их и много, а они одели половину красиво и дёшево, и наконец, у нас средняя зарплата далеко не 500, как говорят по ТВ. Дорогие белорусские дизайнеры, сделайте адекватные цены! Не только для зажиточных людей, но и для простых работяг, у которых есть вкус и жажда красиво одеваться, потому что ваш хлеб всегда будут забирать магазины с низкой ценовой политикой».

Алёна: «Зато работа „секондов“ и стоков очень колет глаз правительству (это же не ЕАЭС, а Европа). Тут-то проблема для Беллегпрома. А вот „азиатские магазины“ — не проблема».

Анна: «Скажу за себя: слава богу, могу себе позволить не одеваться в этот ширпотреб. Качество и внешний вид заставляет желать лучшего. Рыночная безвкусная одежда, некачественного кроя. Езжу закупаться в Минск в ТЦ».

povhfbk: «У покупателя всегда должен быть выбор! Каждый сам выбирает, что и где ему покупать. А в нашей стране всё рты деньгами набить не могут, вот поэтому и майка стоит не 3 рубля, а 13, потому что 10 рублей нужно отдать „в казну“. В государственном магазине женское платье из бабушкиной шторы сшитое — 215 рублей, при средней зарплате по городу 400 рублей и коммуналке 100 рублей. Нет слов!»

Глеб Кириченко: «И никто не написал, где у нас хоть одно предприятие по дизайну, качеству и ценам, как у Waikiki? Я не говорю, что у них супер, но у нас даже такого нет».

petrovna8825: «Я брала узбекские майки сыну и мужу, х/б. Сын относил 5 лет, а муж до сих пор носит, не растянулись и не полиняли. Зато белорусские после первой стирки можно было выбросить. Ещё не факт, что лучше».

Дмитрий Пекарь: «На мой взгляд, суть вопроса была не в „закрыть/открыть“, а в равных условиях для субъектов хозяйствования. Бесспорно, аппетиты нашего государства масштабны. Я понимаю, что хочется заработать как можно больше, даже если ничего не умеешь. Но я реально не понимаю, как может майка стоить 3 рубля, или платье — 20. Просто посмотрите цены на ткань (неважно, где) и посчитайте сами. Себестоимость майки 2 рубля или меньше, учитывая транспортные? Вывод напрашивается один — для производства используется самое дешёвое сырье и дешёвая рабочая сила. И если на второе плевать, то по первому: а как же сертификация, неужели всё равно? Или всё же кто-то в доле?»

Людмила: «Сколько смотрела в таких узбекских магазинах, ничего себе не купила кроме одной блузки и то на открытии магазина. А потом там качество ужасное и синтетики много. Кроме детских вещей, они еще хлопчатобумажные, брать там нечего».

Илона Позднякова: «Может нужно облегчить ношу производителю, а не усложнить всем остальным чтоб они вынуждены были поднять цены?»

Сушко Елена: «Если они так хорошо открывают магазины и предоставляют работу, почему официально не оформляют, как того требуют от нас, белорусов? Выходит, что мы сами виноваты, что зарплату получаем в конверте?»

Ирина Калюжная: «Я знаю, что у нас по всей стране вот такие магазины открыты. Я сама из Новогрудка. Когда у нас где-то три года назад открыли первый такой магазин, так продажи на рынке упали на ноль. Рыночники ходили по разным инстанциям, вроде налоговой и так далее, писали на хозяина этого магазина жалобы. Ну и, думаете что? Максимум, что и сказали сделать, это ценники вот такого формата, который мы сейчас видим на всех вещах в этих магазинах, и акцизы на обувь. Изначально цены были просто написаны на бумажке от руки, и всем было плевать. В итоге владелец магазина купил в налоговой акцизы, открыл еще несколько торговых объектов не только в Новогрудке, но и в других городах, а за ним подтянулись и другие граждане из Азии. Я всё это знаю, так как сама в то время у них работала продавцом».

Volha Yarmash: «Я много работаю, имею хорошую зарплату, но покупаю „азиатские“ или „секондовские“ вещи. Потому что всё уходит на другие более важные статьи: питание, жильё, лечение. Прежде чем закрыть „никчёмные“ магазины стоит обеспечить минимальные нужды населения. Хитро убрать конкурента и оставить людей в штопаных носках, трусах, колготках. Это было после Мировой войны. Извилинами пора шевелить, точно вижу, что есть, да не в ту сторону шевелятся. Половину законодательства пересмотреть или аннулировать, а не конкуренцию сметать. Труд наш дешёвый, а тряпки наши отчего дорогие? Может слишком много пустого законодательства?»

Татьяна Вишняк: «Цена такая, потому что они не платят налоги наряду с местными предпринимателями. Посчитайте, сколько народа у нас в Слуцке останется без средств к существованию. Продавцы, те кто возил из Польши и Турции, а обогатятся залётные, которые отстегнут напрямую, без посредников. Всё это ещё „отрыгнётся“ нам и нашим детям».