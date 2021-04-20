Главный эпидемиолог Слуцка: есть ли в городе третья волна COVID-19 и может ли пройти вакцинацию любой желающий

В целом по стране официально объявлена третья волна коронавируса. В Слуцке наблюдается небольшой рост заболеваемости с прошлой недели. До этого было снижение.



Об этом «Кур'еру» сообщил Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района.

Скоро должна прибыть очередная партия российской вакцины «Спутник V», а также планируются ещё поставки. Слуцкая ЦРБ берёт всех желающих на вакцинацию. Записаться можно по номеру телефона 8 (1 795) 7 17 44.

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Чем отличается третья волна коронавируса и когда ждать пик заболеваемости

При сравнении трёх волн коронавируса возникает ощущение, что первая была очень лёгкая, вторая сложнее, а третья ещё тяжелее. Это «чисто эмоциональное ощущение», которое объясняется усталостью, рассказал Юрий Горбич, завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО. Он входит в мониторинговую группу по коронавирусу.

«Перехлёст оставшихся со второй волны тяжёлых пациентов и вновь поступающих с третьей и создает ощущение, что их много. Собственно, как и говорил министр, их действительно много, — сказал Горбич. — Ближайшие две недели покажут, по какому сценарию мы пойдём: по пессимистичному или более оптимистичному. Потому что на самом деле вполне может быть, что у нас будет очень высокий всплеск. С другой стороны, может быть, что он останется на очень пологом холме, который потихонечку сползет на то самое плато, про которое все говорят».