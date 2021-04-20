Председатель суда Слуцкого района проведёт прямую телефонную линию

В четверг, 22 апреля, Зубарь Людмила Никодимовна, председатель суда Слуцкого района, проведёт прямую линию с 10.00 до 12.00 по телефону (8 017 95) 5 33 52.

Об этом сообщает Слуцкий райисполком.