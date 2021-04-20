Публикуем большой фоторепортаж от солигорского фотографа Валерия Альховика с премии «Instagram года», которая прошла в пятницу, 16 апреля, в пиццерии PizzaSmile.

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

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Фотограф — Валерий Альховик. Свадебная фотосъёмка, LoveStory, репортажи и другое. Страница в Instagram — здесь. Телефон: +375 44 716 24 35.

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Большой фоторепортаж с Премии «Instagram года» -2021. Много фото

Партнёры премии «Instagram года #Слуцк-2020−2021»

Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр

«Кур’ер» определился с номинациями премии «Instagram года» и конкурсантами
Букмекерская контора «Марафон» принимает ставки на спорт в Беларуси с 2003 года и является крупнейшим букмекером в стране по количеству касс (лицензия № 33 120/171 выдана МНС РБ). Марафонбет представлен в 21 городе и имеет 36 наземных пунктов приёма ставок.

Букмекерская контора «Марафон» в Слуцке:

  • Адрес: ул. Комсомольская, 1.
  • Режим работы кассы: 13.00−21.00.
  • Сайт: marathonbet.by

Если вы хотите поддержать свою любимую команду и сделать просмотр матча ещё более увлекательным — добро пожаловать. Вас ждёт уютная атмосфера, удобные рабочие места для игроков, прямые ТВ-трансляции, бесплатный Wi-Fi и по-настоящему высокие коэффициенты.

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  • Телефоны: (8 029) 251 15 12, (8 029) 929 38 13.
  • Адрес: г. Слуцк, улица Ленина, 193−2.
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«Кур’ер» определился с номинациями премии «Instagram года» и конкурсантами

Студия гимнастики и стретчинга DivaSport

  • Телефоны: (8 044) 749 60 66, (8 044) 749 60 63.
  • Адрес: улица Ленина, 120а (административное здание на стадионе, второй этаж).
  • Instagram — здесь.

Премия «Instagram года #Слуцк». «Кур'ер» определяет лучшие Instagram-странички случчан

Пассажирские перевозки «Фаворит 999».

«Кур’ер» определился с номинациями премии «Instagram года» и конкурсантами

«Мода Макс» — крупная сеть магазинов секонд-хенд в Беларуси