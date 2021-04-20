Публикуем большой фоторепортаж от солигорского фотографа Валерия Альховика с премии «Instagram года», которая прошла в пятницу, 16 апреля, в пиццерии PizzaSmile.
Фотограф — Валерий Альховик. Свадебная фотосъёмка, LoveStory, репортажи и другое. Страница в Instagram — здесь. Телефон: +375 44 716 24 35.
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