Публикуем большой фоторепортаж от солигорского фотографа Валерия Альховика с премии «Instagram года», которая прошла в пятницу, 16 апреля, в пиццерии PizzaSmile.

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Фотограф — Валерий Альховик. Свадебная фотосъёмка, LoveStory, репортажи и другое. Страница в Instagram — здесь. Телефон: +375 44 716 24 35.

Партнёры премии «Instagram года #Слуцк-2020−2021»

Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр

Букмекерская контора «Марафон» принимает ставки на спорт в Беларуси с 2003 года и является крупнейшим букмекером в стране по количеству касс (лицензия № 33 120/171 выдана МНС РБ). Марафонбет представлен в 21 городе и имеет 36 наземных пунктов приёма ставок.

Букмекерская контора «Марафон» в Слуцке: Адрес: ул. Комсомольская, 1.

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улица Ленина, 120а (административное здание на стадионе, второй этаж). Instagram — здесь.

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