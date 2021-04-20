Посмотрите, какие цветы первыми распустились в Слуцком парке культуры и отдыха.

В городской парк Слуцка пришла весна. Фото
Фотографии: Александра Шагойкой
В городской парк Слуцка пришла весна. Фото

В городской парк Слуцка пришла весна. Фото

В городской парк Слуцка пришла весна. Фото

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В городской парк Слуцка пришла весна. Фото