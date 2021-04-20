Дома, рядом с любимой женой. Ушёл из жизни слуцкий геолог Николай Сильвестров

Николай Константинович Сильвестров родился, по документам, 20 января 1936 года. Но сам он говорил, что его неправильно записали. И что на самом деле он родился в октябре 1935 года.

Родина Николая Сильвестрова — деревня Горная Улица Могилёвского района. Символично, что мальчик из Горной Улицы вырос и получил «горную» профессию — стал геологом.

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Геолог

После восьми классов Николай уехал учиться в Новочеркасский геологоразведочный техникум. Потом служил. А после армии поступил в Ленинградский горный институт.

По распределению Николай Константинович работал в разных местах: в Ухте, в Орше, потом приехал в Слуцк. До 80 лет работал в Слуцком филиале Белорусской геологоразведочной экспедиции. Общий стаж Сильвестрова в геологоразведке — 45 лет.

Путешественник

В свободное время Николай Сильвестров вёл кружок «Юный геолог» на станции юных туристов (сейчас — Слуцкий центр туризма). Любил работать на даче: ухаживал за огородом, держал пчёл. С детьми путешествовал на велосипедах. Однажды они с сыном съездили в велопоход по маршруту Слуцк — Рига — Кохтла-Ярве — Петербург.

У Николая Константиновича была уникальная коллекция минералов, часть которой он передал в музей геологии в Слуцке. Валун, который лежит около геологоразведки — тоже находка Сильвестрова.

Любящий муж и отец

Николай Сильвестров почти 54 года прожил со своей супругой Еленой. В 2017 году они отпраздновали золотую свадьбу в Слуцком ЗАГСе. Об их истории любви «Кур'ер» писал в номере от 13 июля 2017 года.

Николай и Елена родом из одной деревни. Она — на 12 лет младше него. Сначала просто дружили, а потом появились чувства. Закончив школу, Елена поехала к Николаю в Ухту. Там молодые люди поняли, что не могут друг без друга, и поженились.

В день золотой свадьбы Николай Константинович говорил «Кур'еру»: «До сих пор признаюсь жене в любви, она лучшая жена и мать. Говорю тёплые слова близким, их в этом мире никто не заменит». Николай и Елена Сильвестровы вырастили троих детей. «На детей редко голос повышали, — говорил Николай Сильвестров „Кур'еру“. — Они толковые выросли, все высшее образование получили. Воспитанием больше занималась жена, пока я ездил в экспедиции. Иногда расставался с семьёй на три месяца. Но разлуки укрепляли отношения».

Мудрый человек

«Он был спокойный, рассудительный, добрый, светлый, очень хороший человек, — рассказывает дочь Николая Сильвестрова Варвара Черковская. — Он давал советы так: разговаривал с тобой, и в этой беседе ты находил ответы. Давал нам свободу. Никогда не навязывал свою точку зрения. Например, моя дочка долгое время была веганом, и на неё многие «наезжали». А дедушка ей говорил: «Делай, как знаешь».

Умер дома, рядом с любимой

Николай Константинович умер 13 апреля 2021 года дома в Слуцке из-за проблем с сердцем. Рядом с ним в тот момент была жена Елена.

«У него был обычный день. Как в классической поговорке про «стакан воды в старости», папа попросил маму принести ему попить, потому что ему стало плохо, — рассказывает дочь Варвара. — Она принесла ему чашку с водой. Он попил, выронил чашку и умер. Так же, как и жил — легко.

Папа нам оставил свои записи. Он писал, что смерть — это естественный процесс, продолжение жизни. Но для нас, близких, это всё равно горе".

Публикации «Кур'ера» с участием Николая Сильвестрова: