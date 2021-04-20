Личный опыт случчанки: «В пандемию COVID-19 я поработала учителем в онлайн-школе, но ушла»

Пандемия бросила вызов системе образования. В нашей стране на дистанционное обучение не переводили ни школьников, ни студентов. Многие родители решили не отправлять детей в школу. Но обнаружилось, что далеко не каждый сам может обучить ребёнка даже в пределах школьной программы.

Вместе с пандемией появились онлайн-школы

Есть спрос — есть предложение. Появилась необходимость в «онлайн-учителях». Сразу несколько онлайн-школ стали предлагать свои услуги: steamschool, onlschool и другие.

Имея большой учительский опыт, я решила подработать в одной из таких школ. Прочитала в соцсетях объявление о наборе педагогов, оформила заявку. Особенно не надеялась и не ждала. Но вот в середине сентября ко мне обратилась руководитель такой школы.

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О приёме на работу

Собеседование путём переписки проходило в Viber. Меня спросили об опыте, стаже, педагогических достижениях. Договорились, что я проведу пробный урок. После этого испытания я получила постоянную работу.

Правда, из обещанной нагрузки в 20 часов предложили меньше. Ко мне прикрепили консультанта, учительницу этой же школы. Она написала о технических особенностях общения посредством Zoom. Но для меня в этом сложности не было, так как летом 2020 года прошла международный онлайн-курс «Образовательный талант в действии» по теме преподавания в Zoom. Ещё консультант предупредила, что учителям никто ничего не объясняет. Все особенности педагоги постигают методом проб и ошибок.

Какой опыт поможет

Особенности онлайн-обучения я самостоятельно изучаю около 10 лет. Знаю ресурсы для создания электронных средств обучения, проверки знаний. Разработала авторский курс «Онлайн-сервисы для самоконтроля учащихся». Думаю, что сейчас педагогам полезно изучить несколько онлайн-сервисов, чтобы выбрать удобный.

Я пыталась помочь коллегам в освоении онлайн-сервисов. Но, увы… интерес появился только у одной учительницы. Молодой педагог не знала ни одного онлайн-ресурса для проверки знаний школьников. Открытием для неё стало понятие «перевёрнутый урок». Хотя эта методика применяется около десяти лет.

Когда начались занятия, я с удовольствием погрузилась в этот процесс. Стала понемногу знакомиться с коллегами, с учениками — всё тоже происходило в чате.

К организации работы много вопросов

Первое, что меня насторожило, — то, что завуч школы стала давать указания учителям в виде упрёков, диктовала, какие оценки ставить. Обвиняла их в том, что не знают онлайн-сервисов для контроля знаний, плохо владеют программой Zoom. О первом педсовете завуч заговорила только в феврале. Но за пять месяцев работы она его так и не собрала.

Из государственной системы образования она в «дистанционку» перенесла не самое лучшее: императивный тон обращения с сотрудниками. Поразило, что от педагога требовалось прежде всего не качество урока, а выполнение требований родителей и детей. Не секрет: когда педагог становится обслугой, то о каком обучении или воспитании может идти речь?

Советы родителям

Прежде чем платить, поинтересуйтесь, по каким программам организовано обучение, какое образование и опыт у педагогов и управляющего персонала. Не стесняйтесь спросить сертификаты, свидетельствующие об уровне подготовки для работы в онлайн-режиме. Поинтересуйтесь у бывших учеников или их родителей, почитайте отзывы. Побывайте на пробном уроке. Не стоит бросаться в омут с головой, отдавая свои деньги «коту в мешке». Бизнес сегодня умеет продвигать свои продукты. Но вот качество этого продукта часто не соответствует ожиданиям, в том числе и в образовании.

Плюсы для ученика и родителей

Во время пандемии благодаря онлайн-школе у ученика есть возможность полноценно заниматься с учителем и не отстать от программы, консультироваться. Есть стимул учить новый материал, поскольку выполнение заданий контролируется.

Родителям удобно, что им не приходится объяснять ребёнку материал, который они не знают или не понимают. Экономится время родителей для других дел. Хотя, конечно, контроль с них полностью не снимается.

О стоимости обучения

Родителям со средней зарплатой услуги онлайн-школы не по карману. Стоимость зависит от количества выбранных предметов. Математика, языки, физика, химия, биология — самые ходовые предметы. Многие экономят и не берут так называемые «второстепенные» предметы или берут меньше часов. Подготовка получается однобокой. Например, вместо двух часов в неделю, положенных по школьной программе, берут один час. И здесь многое зависит от мастерства учителя, сможет ли он «уложиться».

Но даже при минимальном учебном плане родители платят до 600 рублей в месяц, в том числе, в начальной школе.

Учителя, в зависимости от квалификации, зарабатывают 8−10, в Минске — 20 рублей за урок. Педагог, занимающийся самостоятельной практикой, берет от 13 до 30 рублей за час. Если учитель ведёт урок в Skype или Zoom без применения онлайн-инструментов, то это стоит 13−15 рублей. Если с применением современных технологий, то не менее 30 рублей.

Почему ушла

Владелица школы и завуч говорили, что обо мне идут положительные отзывы, даже зарплату повысили. Но всё же я решила расстаться с этой школой. Не устроило отсутствие чёткости в организации работы, способы общения с педагогами, манипулирование. После моего ухода из онлайн-школы, несколько учеников попросились на частные уроки. Появилась мысль открыть свою онлайн-школу. Думаю, что справилась бы.