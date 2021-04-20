«Конский» мост в Слуцке накренился ещё больше. Хорошо, если он не обрушится в воду вместе с детьми

«Конский» мост — это старое название пешеходного мостика, что соединяет улицы Красноармейскую и 4-ю Трудовую с улицами Вечеркевича и Комсомольская на другом берегу. Он расположен параллельно мосту к гимназии № 1, но примерно на 470 метров выше по течению.

Называют его «Конским», потому что раньше, когда в Случи было больше воды, там был пляж и был брод, через который коней водили.

Сейчас здесь мост, люди по нему ходят часто — каждую минуту. Много ходит и детей. Мост железный и вроде прочный, хоть его перила перекошены зигзагами. Все, кто по нему ходят, видят это и ничего странного или страшного в этом не видят. Деревянный настил несколько лет назад менялся. Он правда местами прохудился, но жить можно.

Давно я не был на «Конском» мосту — с прошлого года. И вот на днях ступил на него, когда шёл в сторону котельной. И на середине моста прямо ощутил, что он накренился ещё больше, чем раньше. По Вечеркевича шла женщина, которая там живёт. Спросил, что с мостом, а она: «А вы ж видите».

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Вот я и подумал — даже если на нём станет ещё больше зигзагов — он выдержит. А вот что он начал заваливаться на бок — это нехорошо. Хорошо, если он не обрушится в воду вместе с детьми.

Кто знает, как можно замерить насколько сильно он накренился?

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