Фонтан на территории Слуцкой больницы готовят к новому сезону. Фотофакт

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Во вторник, 20 апреля, фонтан у входа в Слуцкую поликлинику готовят к первому запуску в этом году. Так как очень сильно пахнет краской, некоторые случчане шутят, что уже на подходе к поликлинике можно проверить себя на наличие COVID-19.

Фотографии: Александра Шагойко