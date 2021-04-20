Фонтан на территории Слуцкой больницы готовят к новому сезону. Фотофакт

Во вторник, 20 апреля, фонтан у входа в Слуцкую поликлинику готовят к первому запуску в этом году. Так как очень сильно пахнет краской, некоторые случчане шутят, что уже на подходе к поликлинике можно проверить себя на наличие COVID-19.