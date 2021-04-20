Новая шоу-программа для всей семьи от продюсерского центра «Арт-Ап» и театра ростовых кукол «Бонфарто»

Приглашаем вас и ваших детей в удивительный мир приключений, иллюзии и волшебства.



Вас ожидает встреча с Вашими любимым героями: Пандой Кунг-Фу, миньоном Стюартом, Микки Маусом, которые подарят Вам веселое настроение и море позитивных эмоций.

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Вы встретитесь с забавными героями мультфильма «Мадагаскар» — Львом Алексом и Зеброй Марти, незабываемые эмоции Вам подарят акробаты, гимнасты и фокусники.

Вас ждут музыкальные, танцевальные конкурсы, эстафеты, яркая анимационная программа, сюрпризы и розыгрыши.

Окунитесь в мир развлечений, праздника и хорошего настроения.

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Вся подробная информация по телефонам: 8 (033) 660 77 34, 8 (017 95)5 73 26.

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