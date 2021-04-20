Ударили не менее 14 раз и угрожали убить. Двум жителям Любанского района, напавших на милиционера, вынесли приговор

15 апреля суд Любанского района рассмотрел уголовное дело по обвинению двух местных жителей за нападение на участкового милиционера. Они отобрали пистолет у него пистолет и угрожали ему расправой.



Обвиняемого П., 1992 года рождения, отправили в колонию усиленного режима на 12 лет, а обвиняемого А., 1977 года рождения, — в колонию строгого режима на 13 лет.

Суд постановил взыскать с обвиняемых А. и П. в пользу потерпевшего 5 000 рублей материальной компенсации морального вреда.

Реклама

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Ранее «Кур'ер» рассказывал, что 3 сентября 2020 года 27-летний житель деревни Красная Поляна выпивал спиртное вместе с 43-летним дядей. Мужчины решили прокатиться на мотоцикле. Возле агрогородка Сосны Любанского района их остановил участковый инспектор. Милиционер собирался оформить протокол об административном нарушении за езду в пьяном виде.

Мужчины не согласились с законными требованиями сотрудника милиции и напали на него: повалили на землю и нанесли более 14 ударов в область головы головы, шеи, туловища, рук и ног потерпевшего. При этом нападавшие матерились и угрожали расправой.

Также мужчины пытались завладеть табельным огнестрельным оружием — пистолетом Макарова с патронами.

Участковый выстрелил в воздух, а 43-летний мужчина схватил его руку с пистолетом и направил ему же в голову, сорвав при этом видеорегистратор. Обвиняемые пытались скрыться с места происшествия на мотоцикле, но были задержаны.