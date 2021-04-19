Слуцкие милиционеры провели субботник на мемориале сожжённой деревне Переходы. Фото

Слуцкой деревне Переходы, сожжённой фашистами вместе с жителями 23 февраля 1943 года, так и не суждено было возродиться. На её месте в 1972 году был установлен памятник. В субботу, 17 апреля, сотрудники Слуцкого РОВД приехали благоустроить этот мемориал.

Всего в субботнике приняли участие 15 милиционеров. Об этом «Кур'еру» сообщил Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.

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СПРАВКА. Всего на Случчине в годы войны в огне исчезли 36 деревень, которые были сожжены вместе с жителями, 12 из них исчезли навсегда. Переходы когда-то была небольшой деревенькой в 26 дворов. Она повторила страшную судьбу Хатыни — была полностью сожжена фашистами. На месте сожжённых домов — ограда и могилки погибших: дети, старики, женщины. Здесь погибли 116 человек.

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