Слуцкие милиционеры провели субботник на мемориале сожжённой деревне Переходы. Фото

Анастасия Улащик
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Слуцкой деревне Переходы, сожжённой фашистами вместе с жителями 23 февраля 1943 года, так и не суждено было возродиться. На её месте в 1972 году был установлен памятник. В субботу, 17 апреля, сотрудники Слуцкого РОВД приехали благоустроить этот мемориал.

Слуцкие милиционеры провели субботник на мемориале сожжённой деревне Переходы. Фото
Фотографии: Слуцкий РОВД для kurjer.info
Всего в субботнике приняли участие 15 милиционеров. Об этом «Кур'еру» сообщил Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.

Слуцкие милиционеры провели субботник на мемориале сожжённой деревне Переходы. Фото

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Слуцкие милиционеры провели субботник на мемориале сожжённой деревне Переходы. Фото

Слуцкие милиционеры провели субботник на мемориале сожжённой деревне Переходы. Фото Слуцкие милиционеры провели субботник на мемориале сожжённой деревне Переходы. Фото

СПРАВКА. Всего на Случчине в годы войны в огне исчезли 36 деревень, которые были сожжены вместе с жителями, 12 из них исчезли навсегда. Переходы когда-то была небольшой деревенькой в 26 дворов. Она повторила страшную судьбу Хатыни — была полностью сожжена фашистами. На месте сожжённых домов — ограда и могилки погибших: дети, старики, женщины. Здесь погибли 116 человек.

Слуцкие милиционеры провели субботник на мемориале сожжённой деревне Переходы. Фото

Слуцкие милиционеры провели субботник на мемориале сожжённой деревне Переходы. Фото

Слуцкие милиционеры провели субботник на мемориале сожжённой деревне Переходы. Фото Слуцкие милиционеры провели субботник на мемориале сожжённой деревне Переходы. Фото

Слуцкие милиционеры провели субботник на мемориале сожжённой деревне Переходы. Фото

В ТЕМУ. Последний из Переходов