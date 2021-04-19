В республиканском субботнике приняли участие около 20 тысяч жителей Слуцка и района. Что и где они делали

Работники госучреждений и предприятий Слуцкого района поучаствовали в республиканском субботнике. Они убирали в городе и на селе. Приводили в порядок мемориальные комплексы, кладбища солдат и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Работники образования сажали, белили и обрезали деревья и кустарники. Приводили в порядок территорию возле школ, благоустраивали памятники и воинские захоронения в Слуцке, памятники воинам-землякам в деревнях: Лядно, Малышевичи, Ленино, Повстынь, Серяги, Сороги, Большая Слива. Также убрали братскую могилу воинов в деревне Мелитоново и памятник на месте расстрела мирных жителей в деревне Круглое, пишет «Слуцкі край».

Педагоги и техперсонал Клепчанской школы благоустраивали парк в Новодворцах, а учителя Лядненской школы высадили 14 саженцев аронии.

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Также работники образования привели в надлежащее состояние территорию оздоровительного лагеря «Зенитчик» в деревне Мащицы. Работники управлений и отделов райисполкома, сотрудники «Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Слуцкого района» убирали в городском парке, на набережной возле Случи и на территориях городского кладбища и сквера по улице 14 Партизан.

Работники райисполкома садили деревья на территории Жилинбродского лесничества. В этом мероприятии приняли участие Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Андрей Янчевский, председатель Слуцкого районного исполнительного комитета, и Наталья Овсянникова, председатель Слуцкого районного Совета депутатов.



В Воробьёвском лесничестве деревья посадили 30 работников Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения.

Шестьдесят лесников Слуцкого лесхоза высадили 12 гектаров однолетних хвойных пород деревьев на территории шести лесничеств нашего района.

Работники Слуцкого ЖКХ убрались в городском парке и на набережных рек Бычок и Случь. Навели порядок во дворах на улицах: Ленина, Пионерская, Парижской Коммуны, Чехова, а также в складских помещениях. Они очистили прилотковую часть дороги на набережной Случи (улица Социалистическая), прочистили ливневый коллектор на 4-ой Трудовой улице и благоустроили территории ЦТП № 8 и ЖЭУ-2, 3, 4.

«БРСМ» убрал территорию Сквера семейных деревьев на улице Социалистической и навёл порядок на территории памятника жертвам фашизма в урочище Гореваха.

В сельскохозяйственных организациях района — весенне-полевые работы; благоустраивают территорий животноводческих ферм и комплексов, мехдворов и прилегающих к ним территорий.

519 работников культуры белили и обрезали деревья, красили цветочницы, высаживали деревья и кустарники, белили бордюры и фундаменты зданий, убирали кладбища в деревне Поповцы и на территориях памятников воинам-землякам в деревнях Весея и Селище.

В «Слуцком государственном колледже» 128 сотрудников и 113 учащихся благоустраивали территорию, высаживали деревья и кустарники, белили бордюры, пилили и вывозили сухие ветки деревьев, убирали зоны отдыха. Они провели генеральную уборку в учебных кабинетах, лабораториях, мастерских, общежитиях, столовой, кафе. Сейчас осуществляется косметический ремонт в помещениях учреждения.

В Слуцком государственном сельскохозяйственном профессиональном лицее 80 сотрудников и учащихся убирали территорию, белили и обрезали деревья и окрашивали скамейки.

603 работника Слуцкого мясокомбината благоустраивали и убирали территорию предприятия, проводили работы по наведению порядка на могиле жертв фашизма — семьи Никольских.