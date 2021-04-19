«Одни добровольно решают местные проблемы, а другие типа ни при чём». Про субботник в Слуцке, 7 рублей и неприкасаемых

17 апреля в Слуцке прошёл ещё один субботник. Правда, почему-то в этом деле, как мне кажется, у нас есть «неприкасаемые».

Для начала напомню про отношение разных людей к субботникам.

Одни говорят — чисто советское наследие, когда-нибудь исчезнет.

Другие — наследие феодализма, когда в одном мероприятии совместили оброк (денежную повинность) и барщину — отработку на земле хозяина.

Третьи уверены — это благое дело, которое объединяет людей, помогает всем миром завершать «народные стройки» и помогает не закоренеть в меркантильных отношениях загнивающего капитализма «ты мне, я тебе».

Но я хочу понять другое. Чисто местное, слуцкое, родное. Вот смотрите. По моим ощущениям, каждый по факту рождения белорусом дал автоматическое согласие, чтобы у него с зарплаты будут высчитывать пожертвование на субботник. Конечно, если он не буржуй, а работает на госпредприятии. В этом году слышал, люди перечисляли по 7−10 рублей.

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Но работники — это одно. Ведь ещё очень добровольно перечисляли деньги сами предприятия. Типа пришли рекомендации — с вас 500, а с вас 1000 рублей. Вынь да положи. Вместо того, чтоб работникам премию дать или вложить в развитие предприятия. Добровольно, конечно. Ровно так же, как «рекомендации» пожертвований: записка за здравие и за упокой стоит одну сумму, а крещение или освящение — другую.

И вот я подвёл к главному вопросу. Я ни разу не слышал, чтобы, к примеру, сетевым магазинам рекомендовали ударно поработать на благо Случчины и перечислить «денех» в местный бюджет.

То есть, одни добровольно решают местные проблемы: собирают деньги на краеведческий музей и борьбу с «короной». А другие, которые точно также ведут в Слуцке хозяйственную деятельность и пользуются местными благами, как бы и ни причём.

Интересное «равенство». Вот скажите, как это? Они избранные? Или они субботничают где-то выше?

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