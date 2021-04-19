Кто стал начальником криминальной милиции в Слуцке и кто теперь возглавляет уголовный розыск

Слуцкую криминальную милицию возглавил Виталий Алешко. К своим новым обязанностям он приступил 26 марта 2021 года. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОВД.

До этого Виталий Александрович занимал должность начальника уголовного розыска. Под его руководством по итогам работы в столичном регионе за 2020 год подразделение вошло в число лучших. В связи с этим Слуцкому УР вручили переходящий приз имени полковника милиции Василия Игнатьевича Дылевича и ключи от автомобиля «Джили».

Кроме этого, по итогам оперативно-розыскной деятельности в 2020 году отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД также признан лучшим по республике. За это подразделению вручили переходящий приз имени полковника милиции Павла Королёва.

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Напомним, ранее криминальную милицию возглавлял Станислав Чухольский. С 26 февраля 2021-го он возглавил Слуцкий РОВД.

На место Виталия Алешко пришёл Александр Козловский. Он возглавил Слуцкий уголовный розыск 2 апреля 2021-го. Ранее он занимал должность заместителя начальника Слуцкого УР.

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