Кто стал начальником криминальной милиции в Слуцке и кто теперь возглавляет уголовный розыск

Слуцкую криминальную милицию возглавил Виталий Алешко. К своим новым обязанностям он приступил 26 марта 2021 года. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОВД.
До этого Виталий Александрович занимал должность начальника уголовного розыска. Под его руководством по итогам работы в столичном регионе за 2020 год подразделение вошло в число лучших. В связи с этим Слуцкому УР вручили переходящий приз имени полковника милиции Василия Игнатьевича Дылевича и ключи от автомобиля «Джили».
Кроме этого, по итогам оперативно-розыскной деятельности в 2020 году отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД также признан лучшим по республике. За это подразделению вручили переходящий приз имени полковника милиции Павла Королёва.
Напомним, ранее криминальную милицию возглавлял Станислав Чухольский. С 26 февраля 2021-го он возглавил Слуцкий РОВД.
На место Виталия Алешко пришёл Александр Козловский. Он возглавил Слуцкий уголовный розыск 2 апреля 2021-го. Ранее он занимал должность заместителя начальника Слуцкого УР.
В ТЕМУ. Об азарте, помощи старших коллег и куда «уходит» преступность. Интервью с новым начальником Слуцкой милиции
Ранее:
- Начальником Слуцкой милиции стал Станислав Чухольский. Александр Голиков возглавил Минское РУВД
- Слуцкая милиция второй раз подряд признана одной из лучших в Беларуси
- Сотрудник Слуцкой милиции и пять подразделений признаны лучшими в Минской области