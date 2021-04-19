По прогнозу Белгидромета, на этой неделе в Слуцке воздух прогреется максимум до +14°C, а в субботу, 24 апреля, дневная температура составить лишь +4.+6°C. Также возможен небольшой мокрый снег.

Весна к нам не спешит. Какой будет погода на этой неделе в Слуцке

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