Вопрос-ответ. Почему на 5 месяцев задерживается заселение нового социального дома в Слуцке

В редакцию «Кур'ера» обратилась случчанка, многодетная мать. Она никак не может узнать, когда же начнётся заселение нового дома по ул. Магистральной, 3. «Кур'ер» узнал, когда это произойдёт.

«Пишу вам по такому вопросу. Мы — многодетная семья, в которой воспитывается ребёнок c инвалидностью. Стоим в очереди на социальное жильё. В ноябре прошлого года должен был сдаться социальный дом. На вопрос в исполком, когда будет сдаваться дом, отвечают, что дом не могут принять на баланс Слуцкого РИК. Причину не называют, и когда он перейдёт на баланс, ответа дать не могут. Хотя мы звоним с февраля. Может быть, ваша редакция сможет узнать судьбу этого дома», — написала случчанка.

Нужно дождаться решения облисполкома

Вот что пояснил «Кур'еру» Игорь Радионов, директор управления капитального строительства Слуцкого района.

«Дом построен и сдан в эксплуатацию. Он будет передан в ведение Слуцкого райисполкома после принятия решения Минским областным исполнительным комитетом. Документы в облисполком переданы в январе, сейчас они проходят согласование и проверку. Такова процедура. На ближайшем заседании, скорее всего, этот вопрос будет рассмотрен.

Реклама

После утверждения в облисполкоме будет принято местное решение о назначении уполномоченного лица, постараемся это сделать быстрее. И затем жилищный отдел начнёт распределение квартир в соответствии с очерёдностью.

На следующей неделе на доме начнутся переносные, покрасочные работы. В мае проведём озеленение территории, установим спортивную площадку. К июлю завершим благоустройство. Вода, электричество, тепло в доме уже есть", — рассказал «Кур'еру» Игорь Радионов.

Напомним, что пятиэтажка расположена в микрорайоне «Чехова» по адресу: ул. Магистральная, 3. В доме два подъезда: 30 однокомнатных и 30 двухкомнатных квартир. В каждое крыльцо вмонтированы подъёмники для инвалидных колясок. В нём получат жильё дети-сироты, семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью.