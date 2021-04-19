В каких домах Слуцка не будет света с 19 по 23 апреля

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.
Где и когда отключат свет
19 апреля с 08.00 до 17.00 по адресам:
- ул. Центральная № 11−21, 23−29, 31−47, 49−65 (нечётные), 61, 61а;
- ул. Надречная № 12, 13;
- ул. Подречная № 1−9 (нечётные), 10;
- ул. Майская № 15, 17;
- ул. Первомайская № 1−3, 5, 7.
с 20 апреля по 23 апреля с 08.00 до 17.00 по адресам:
- ул. Советская № 91−95 (нечёные), 99−109 (нечётные);
- ул. Северная № 2−32 (чётные);
- ул. Московская № 1−26, 28−30, 32.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.