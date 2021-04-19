В каких домах Слуцка не будет света с 19 по 23 апреля

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

19 апреля с 08.00 до 17.00 по адресам:

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ул. Центральная № 11−21, 23−29, 31−47, 49−65 (нечётные), 61, 61а;

ул. Надречная № 12, 13;

ул. Подречная № 1−9 (нечётные), 10;

ул. Майская № 15, 17;

ул. Первомайская № 1−3, 5, 7.

с 20 апреля по 23 апреля с 08.00 до 17.00 по адресам:

ул. Советская № 91−95 (нечёные), 99−109 (нечётные);

ул. Северная № 2−32 (чётные);

ул. Московская № 1−26, 28−30, 32.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.