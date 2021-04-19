Кто не может найти смысл жизни, попробуйте сделать это 20 апреля. Этот день так и называется — День поиска смысла жизни. На этой неделе много сладких и приятных праздников — день мармелада, пряника, день свиданий под луной. Ищите свой. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на следующей неделе, расскажет наш календарь дат.

19 апреля — День подснежника. В разных странах этот цветок называют по-разному. Англичане называют его снежной каплей или снежной серёжкой; чехи — снежинкой; немцы — снежным колокольчиком, а россияне — подснежником. Сегодня большинство видов подснежников занесено в Красную книгу как исчезающий вид, собирать их нельзя. Экологи ратуют за ужесточение мер по отношению к «собирателям» подснежников. Чтобы и у наших потомков была возможность увидеть это чудо природы вживую, а не только узнать из сказок и легенд.

20 апреля — День поисков смысла жизни. Создатели праздника и причина его возникновения неизвестны. В этот день актуально обратиться к мыслям великих. Аристотель видел смысл жизни в служении другим и созидании добра. Лев Толстой утверждал, что без любви жизнь легче, но лишена смысла.

Антон Чехов видел основное предназначение человека в непрестанной духовной деятельности и искании правды. Стендаль писал, что человек на Земле живет лишь для того, чтобы быть счастливым. Оскар Уайльд был убежден, что единственная цель жизни — самовыражение. Этот вопрос продолжает мучить и будоражить умы философов, писателей и простых смертных.

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21 апреля — Международный день пряника. Название происходит от слова «пряжение» — когда резную доску для печатных пряников обмазывали маслом. Первое письменное упоминание о приправленных специями медовых лепёшках — около 350 г. до нашей эры. Уже древние египтяне знали о них. В этот день в разных странах устраивают пряничные фестивали.

22 апреля — День жевательного мармелада. Когда-то жевательный мармелад готовили исключительно на Пасху, традиционно в форме яйца, однако времена меняются, и теперь им можно наслаждаться в любой день года. Сегодня только на Пасху производят более 16 миллиардов жевательных мармеладных конфет. Если все эти конфеты положить рядом друг с другом, то получившаяся цепочка трижды обогнёт Землю.

23 апреля — День свиданий под луной. Это день вздохов и романтики, день конфет в красивых фантиках, день серенадных песен и нежных слов. День свиданий под луной просто обязывает вас на вечерние прогулки с любимым человеком!

24 апреля — Всемирный день защиты лабораторных животных. Сегодня по всему миру активно развивается движение против вивисекции (экспериментов и опытов над лабораторными животными), которое поддерживают активисты различных общественных организаций. В защите прав лабораторных животных много противоречий, но разрешить их сможет лишь сочувствующее и гуманное общество.

25 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье). Христианский праздник, отмечаемый в воскресенье за неделю до Пасхи. Название происходит от того, что на этот праздник верующие приходят с ветками, как правило, ивовых растений — вербы, ивы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме.