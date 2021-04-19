«Глядя на таких людей, хочется жить». В 88 лет житель деревни под Слуцком и поёт, и танцует, и играет на гармошке

Николай Грицкевич живёт в деревне Варковичи. Несмотря на свой почтенный возраст, старается вести активный образ жизни: танцует, поёт, играет на гармони, сам ухаживает за садом и разводит пчёл.

Корреспонденты «Кур'ера» познакомились с Николаем Петровичем во время традиционной поездки по деревням Слуцкого района. Оказалось, что он не только интересный человек, а ещё хранитель множества житейских историй.

За шифером ездил в Псков

В 1958 году Николай, который недавно вернулся из армии, получил земельный участок под строительство дома. На нём, кроме таблички с фамилией, не было ничего, вокруг голое поле.

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Потихоньку строил дом своей мечты. И вот дело дошло до крыши. В те годы каждый крыл дом, чем мог: толью, рубероидом. Но Николай не хотел, как все. И решил он ехать в Псков, за шифером.

Но чтобы что-то купить, надо что-то продать. Поэтому Николай продал в России большой урожай яблок из своего сада. И на вырученные деньги купил 200 листов шифера.

«По дороге домой, уже выезжая из Лучников на Варковичи, машина увязла — всё замело снегом, — вспоминает Николай Петрович. — Чтобы проехать до дома, пришлось мне лопатой от Лучников до Варковичей чистить дорогу. Тракторов же для этого дела предусмотрено не было. Намучился, зато шифер на крыше до сих пор, почти как новый лежит».

Шкурки нутрий возил на Урал

Кроме фруктового сада у Николая Петровича было ещё одно увлечение — нутрии. Зверушка была очень полезной — и мясо для семьи, и мех хороший.

«Держал я нутрий на протяжении 19 лет, — говорит собеседник. — Дочерям сшил шубы и копейку хорошую заработал. Несколько раз возил шкуры на продажу аж на Урал. За одну поездку привозил по 5000 рублей советскими деньгами. На то время машину „Жигули“ можно было купить за 9000 рублей».

Про травы и народную медицину

Николай Петрович по сей день выращи­вает лечебные травы. Считает, что без них не проживёшь. Ими он лечит все болезни. Дети его поддерживают и даже сами обращаются к отцу за различными настоями и отварами.

«Вот у меня растёт индийский лук, — показывает травник. — Я его настаиваю на водке. Потом этим настоем можно натереть любое место на теле, где появилась боль, и она уйдёт. Про травы я знаю много. Прочёл море книг и статей, чтобы научить­ся. В кладов­ке у меня всегда есть запас растений и полезных ягод — от цветов липы до ягод боярышника. Последний я завариваю в термосе и пью в течение дня. Для сердца полезно».

Николай Петрович вспоминает давнюю историю, когда у него в желудке обнаружили полипы и поставили на онкологический учёт. В Боровлянах выписали множество лекарств. «Я решил не ограничиваться таблетками и добавил народных средств, — рассказывает он. — Три травки я заваривал каждый день в трёх чайниках и выпивал.

Примерно через полгода поехал в Боровляны. Там глазам не поверили — от полипов не осталось и следа. Всё рассосалось".

Для пчёлок ничего не жалеть

Уже 40 лет Николай Петрович разводит пчёл. Говорит, очень выгодное дело. Главное — ничего для пчёлок не жалеть. Раньше у Грицкевича было много ульев, сейчас только две пчелиные семьи.

«Этого вполне достаточно, — говорит он. — Мёда получается до двух ведёр в год. Никогда его не продавал. Раздавал родным, близким и друзьям. И сам хотя бы одну ложечку мёда в день съедаю».

Угостил Петрович и редакцию — теперь пьём чай с рапсовым мёдом.

Без песен и плясок нет праздника

В 75 лет Николай Петрович самостоятельно научился играть на гармошке, которую ему подарили родные. Теперь, когда вся семья собирается вместе, они играют в «Угадай мелодию». И ни один праздник не обходится без песен и плясок. Говорит, что полюбил гармошку потому, что всегда любил танцевать.

Мы весело провели время. Николай Петровия сыграл нам на гармони, спел несколько песен, станцевал под певицу Глюкозу.

Глядя на таких людей, хочется жить.