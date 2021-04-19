Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка на прошедшей неделе, с 12 по 18 апреля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Дима Жоголь (@dimasik_vel)

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Публикация от Nastya V. (@nastyakakastyaa)

 

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Публикация от @alyaabartoshik

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Публикация от КОНОПЛЁВ АНДРЕЙ (@konopliov.andrei)

 

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Публикация от Евгений Дузенко (@zheneek_duzenko)

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Публикация от Лопатик Сергей (@svlapatsik)

 

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Публикация от Панина Яна (@yanna_panina)

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Публикация от Алексей Косолапов (@777jardin)

 

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Публикация от Марина Джафарова (@jafarovamarinka)