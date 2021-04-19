«Он любил всех людей». Ушёл из жизни случчанин Фёдор Пацыкалик

Фёдор Николаевич Пацыкалик родился 18 апреля 1961 года в деревне Великая Слива Слуцкого района. Жил в Слуцке. Всю жизнь проработал в автобусном парке № 2.

Сначала был водителем, а закончил работу в должности контролёра. Последние 4 года не работал из-за онкологического заболевания.

«Папа любил всё делать сам, — рассказывает дочь Фёдора Николаевича Светлана. — На участке дедушки в деревне сам построил дачу: кирпичик к кирпичику, камешек к камешку. Сам сделал всю отделку. Это была его отдушина, это его успокаивало.

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Характер у него был отличный. Я никогда в жизни больше не встречала таких, как папа, хотя работаю с людьми 15 лет. Любую ситуацию мог разрулить. Причём, его решение устраивало обе стороны конфликта. Терпеливый, отзывчивый, правильный.

Он любил всех людей — неважно, хороший человек или плохой. Ко всем относился ровно, без предвзятости. Если хороший человек — отлично, замечательно. Если плохой — ничего не поделаешь, так судьба сложилась, не повезло. Значит, надо в другую сторону его направить.

Когда мы были детьми, папа постоянно работал. Старался, чтобы мы с мамой ни в чём не нуждались. Но проводил с нами столько времени, сколько мог.

Я всегда была «папиной дочкой». Он всегда меня жалел. И даже в мои 33 года меня воспитывал".

Фёдор Пацикалик умер 15 апреля дома в Слуцке. Он не дожил до своего 60-летия три дня. Похоронен на родине в Великой Сливе.

У Фёдора Николаевича остались жена, две дочери и четверо внуков.